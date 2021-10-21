НБУ существенно ухудшил прогноз ВВП Украины

Национальный банк Украины Радио Свобода

В 2022 году регулятор ожидает роста ВВП на уровне 3,8% против прогнозируемых ранее 4%, в 2023 году экономика вырастет на 4%

Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 0,7 п. п. до 3,1%. Об этом известно из прессбрифинга относительно решений Правления НБУ по монетарной политике.

Регулятор фиксирует слабее, чем ожидалось, восстановления экономики в первом полугодии 2021. Это обусловлено, в частности влиянием карантинных ограничений.

Во втором полугодии НБУ уже констатирует рост экономической активности. Так, рекордный урожай ранних зерновых культур обусловил быстрый рост сельского хозяйства. Устойчивый потребительский спрос поддержал розничную торговлю и пассажирооборот, возобновляется строительство и промышленность.

А именно, проблемы на рынке энергоносителей и логистические препятствия в мире будут ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать темпы восстановления экономики и в следующем году.

В 2022 году регулятор ожидает роста ВВП на уровне 3,8% против прогнозируемых ранее 4%, в 2023 году экономика вырастет на 4%.

Такой прогноз обусловлен восстановлением мировой экономики и расширением внутреннего спроса, в частности инвестиционного. Также будут сохраняться довольно благоприятные условия торговли для украинских экспортеров.

Кроме того, благодаря рекордному урожаю и высоким экспортным ценам дефицит текущего счета в 2021 году будет незначительным и составит около 1% ВВП. В последующие годы отрицательное сальдо постепенно вырастет до 3-4% ВВП.

Это будет обусловлена определенным ухудшением условий торговли и повышением потребительского и инвестиционного спроса на фоне восстановления экономики. Сложившийся дефицит текущего счета будет полностью компенсирован притоком капитала в Украину – как долгового, так и в форме прямых иностранных инвестиций.

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Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году, но несколько улучшил этот показатель по ожиданиям следующего года.