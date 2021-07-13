НБУ снимет ограничения на покупку иностранной валюты без обязательств

Национальный банк Украины rp.gov.ua

Такое решение окажет большее влияние на валютный рынок

Национальный банк планирует в ближайшее время начать постепенную отмену ограничений на приобретение бизнесом иностранной валюты без обязательств. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы готовы двигаться дальше на пути к валютной либерализации. Следующим важным шагом станет снятие требования для бизнеса, что касается покупки иностранной валюты под обязательства", – сказал он.

Зампред Нацбанка отметил, что, по мнению команды регулятора, такое решение будет иметь большее влияние на валютный рынок, чем последние либерализационные меры.

"Сейчас мы активно дискутируем на эту тему и финализируем обсуждение относительно модальности. Снятие этого ограничения будет постепенным, но оно произойдет. Это решение будет одобрено нами в скором времени", - добавил Гелетий.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины с 30 июня разрешил уполномоченным учреждениям продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичные гривни - через платежные устройства с использованием электронного платежного средства.