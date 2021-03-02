НБУ повысил курс гривни к доллару: Сколько стоит иностранная валюта 2 марта

Сегодня официальный курс установлен на уровне 28 грн за доллар и 33,7 грн за евро

Национальный банк Украины 2 марта установил официальный курс на уровне 28 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ .

Как отмечается, официальный курс гривни к доллару на 2 марта установлен на уровне 28,001 гривни за 1 доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

При этом курс евро установлен на уровне 33,717 грн (упал в цене на 13 коп.), а российского рубля - 0,377 грн (вырос на 4 коп.).

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Напомним, ранее НБУ обязал банки обслуживать жителей Крыма без справки о внутренне перемещенных лицах. В частности, в финучреждении отметили, что, согласно валютному законодательству, физлица и физлица-предприниматели, имеющие постоянное место жительства на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, являются резидентами Украины.