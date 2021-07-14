НБУ отменяет требование о покупке иностранной валюты под обязательства

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

С 20 июля бизнес сможет покупать инвалюту в пределах лимита в 100 тыс. евро

Национальный банк планирует постепенно отменить требование для юрлиц и ФЛП относительно покупки иностранной валюты только под обязательства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что с 20 июля бизнес сможет покупать инвалюту в пределах лимита в 100 тыс. евро в день без обязательств и представления в банк подтверждающих документов.

"Снятие требования на покупку валюты под обязательства является нашим приоритетом в части продолжения валютной либерализации. Ситуация в экономике и на финансовых рынках сейчас стабильна, поэтому мы продолжаем смягчать ограничения.

Мы решили отменять это требование постепенно. Это позволит оценить влияние каждого такого шага по либерализации на состояние рынка", – отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

По оценкам центробанка, текущее ослабление не окажет существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины.

В то же время оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.

Отмечается, что последующие шаги в направлении полного снятия требования на покупку валюты под обязательства традиционно будут осуществляться после анализа ситуации на внутренних и внешних рынках, состояния финансовой стабильности и тому подобное, а также при условии благоприятной ситуации на валютном рынке.

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Напомним, ранее мы писали, что Национальный банк Украины с 30 июня разрешил уполномоченным учреждениям продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичные гривни - через платежные устройства с использованием электронного платежного средства.