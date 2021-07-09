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НБУ установил тариф на регистрацию коллекторских компаний

Национальный банк Украины Радио Свобода

Решение о пересмотре тарифов начнет действовать с 14 июля

Национальный банк установил тариф в размере 24 тыс. грн для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявление для регистрации в качестве коллекторской компании. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается, изменения в Закон Украины "О потребительском кредитовании" предусматривают, что для регистрации коллекторской компании нужно подать, в частности, и документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов.

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"Поэтому Национальный банк как регулятор коллекторских компаний вводит новую банковскую услугу по регистрации коллекторских компаний с установлением соответствующего тарифа на нее", - пояснили в НБУ.

Известно, что решение о пересмотре тарифов начнет действовать с 14 июля 2021 года. Также в Нацбанке отметили, что обновленные реквизиты счетов для оплаты услуг в сфере регистрации и лицензирования будут размещены на специальной странице официального интернет-представительства НБУ.

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Напомним, ранее Национальный банк Украины предоставил гражданам право во время открытия банковских счетов предъявлять внутренний е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу или свидетельство о рождении в приложении "Дия". 

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