НБУ объяснил порядок одноразового декларирования

Слово и Дело

С 1 сентября украинцы могут добровольно задекларировать свои доходы и уплатить с них налоги

Национальный банк опубликовал порядок единовременного добровольного декларирования доходов населением, которое можно сделать в течение года с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Как отмечается, для этого необходимо открыть в банке счет со специальным режимом использования, на который нужно перечислить деньги и банковские металлы через операционную кассу по заявлению на перевод наличности.

В реквизите Назначение платежа / содержание операции нужно отметить Добровольное декларирование.

После подтверждения источников происхождения активов декларант имеет право перечислить их на свой текущий счет физлица, открытый в банке Украины, снять их и закрыть спецсчет или же подать в банк заявление и использовать его далее как обыкновенный текущий счет.

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Украинцы будут иметь возможность добровольно задекларировать свои активы в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Граждане смогут подать одноразовую декларацию с активами, с которых до 1 января 2021 года не платили налоги и сборы.

В декларации можно указать валютные ценности, кроме наличных, ценных бумаг, движимое и недвижимое имущество, в частности объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц в Украине и за рубежом. Информацию об источниках происхождения задекларированных активов указывать не надо.

Из задекларированных активов гражданам придется оплатить сбор:

5% из валютных ценностей на счетах в банках в Украине и из других активов в Украине;

9% из валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях и из других активов за рубежом;

2,5% от номинальной стоимости государственных облигаций Украины, которые будут приобретены с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года.

Также был принят закон, который позволяет гражданам избежать ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. Избежать ответственности смогут граждане, которые укажут активы в декларации и оплатят сбор.

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Напомним, со 2 июня в Украине вступил в силу закон № 1443-IX, который предусматривает изменение требований к декларированию ценных бумаг.