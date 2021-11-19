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НБУ назвал среднюю сумму чека украинца при покупках в магазине и интернете

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

Украинцы продолжают массово переходить с наличных на безналичные операции с использованием карточек

В Национальном банке назвали среднюю стоимость чека украинца. В магазинах в среднем покупают на 230 грн, а в интернете – на 400 грн. Об этом пишет пресс-служба НБУ.

В ведомстве отметили, что украинцы продолжают массово переходить с наличных на безналичные операции с использованием карточек. По сравнению с предыдущим годом количество таких операций выросло на 31,2%, а сумма потраченных средств – на 29,3%.

"В сети Интернет для оплаты товаров и услуг в этом году осуществлялась примерно четверть от количества и суммы всех безналичных операций с платежной картой (25,6% и 23,6% соответственно). Это почти 520,4 млрд гривен за январь – сентябрь 2021 года", – говорится в сообщении.

В среднем украинец во время одного похода в магазин тратит 232 грн, а при покупке в интернете – 400 грн. Наибольшая средняя сумма во время переводов с одной карты на другую – 1 490 грн.

Всего в Украине с начала 2021 года используется около 17 миллионов банковских карт, а их общее количество выросло до 78 миллионов.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому усиливаются требования при предоставлении жилищных субсидий. Льгот будут лишать в случае покупки на сумму более 50 тысяч гривен. 

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