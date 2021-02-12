НБУ хочет расширить возможности корпоративных платежных карт

Национальный банк Украины Радио Свобода

Для этого регулятор планирует осовременить и усовершенствовать требования законодательства об эмиссии платежных карт и их использования бизнесом

Нацбанк намерен расширить возможности применения корпоративных платежных карт. Об этом сообщает пресслужба НБУ.

В частности, регулятор планирует четко определить, что:

бизнес имеет право самостоятельно определять перечень лиц, которые будут иметь возможность использовать корпоративные платежные карты для расчетов;

перевод, инициированный с использованием платежной карты, для зачисления средств на счет получателя, является безналичным расчетом.

"Кроме того, регулятор планирует упростить получение платежной карты доверенным лицом/представителем физического лица-владельца счета.

Так, предполагается предоставить возможность составлять доверенность на получение платежной карты в отделении банка", - добавили в НБУ.

Отмечается, что соответствующие изменения содержит проект постановления правления НБУ "О внесении изменений в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием", который регулятор предлагает к обсуждению общественности и бизнес-сообществу.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 17 марта 2021 года на почтовый и электронный адрес Национального банка.

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