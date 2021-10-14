Названа дата голосования за госбюджет-2022 в Раде

На следующей неделе состоится только первое чтение

Законопроект о государственный бюджет на 2022 году будет проголосован 20 октября. На следующей неделе будет только первое чтение. Об этом заявил новоизбранный спикер парламента Руслан Стефанчук во время общения с журналистами, передает РБК-Украина .

"У нас 18 числа заседания Комитета, 20-го мы будем голосовать бюджет в зале в первом чтении", - отметил председатель Рады.

Также Стефанчук добавил, что в проекте госбюджета-2022 предусмотрены средства для повышения минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тыс. грн и 13,5 тыс. грн - для средних медицинских работников.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины увеличила государственный бюджет на 40 млрд грн. Деньги пойдут на субсидии, Вооруженные силы Украины и строительство дорог. В целом законопроектом №6052 предлагается внести изменения в расходную часть бюджета, увеличив ее с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн.