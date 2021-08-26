Накопление угля на складах ТЭС остается неизменно критическим – "Укрэнерго"

Уголь

На складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа

В "Укрэнерго" заявляют, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической. Об этом говорится в обзоре "Укрэнерго" в период с 16 по 24 августа.

"По состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находится 750 тыс. тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели (16 августа — 763 тыс. тонн)", - говорится в публикации.

В то же время увеличились запасы газового угля по сравнению с началом предыдущей недели — на 2,2% до 501 тыс. тонн (16 августа — 490 тыс. тонн). Это является следствием уменьшения производства электроэнергии на ТЭС в течение выходных дней. В результате за последние три дня запасы газового угля увеличились на 33,2 тыс. тонн.

Как отмечается, объем антрацитового угля по сравнению с началом предыдущей недели уменьшился на 8,8% до 249 тыс. тонн.

В компании отметили, что в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа. В частности, газового угля накоплено в 2,3 раза меньше в соответствии с графиком, тогда как антрацитового – в 1,5 раза.

Сейчас на складах ТЭЦ на 25 августа находится 168 тыс. тонн угля, что на 9,9% меньше, чем по состоянию на 16 августа (185 тыс. тонн).

Как сообщалось ранее, за месяц запасы угля на складах теплоэлектростанций сократились на 37,3%, до 805 тысяч тонн. На складах электростанций содержалось на 34% угля меньше нормы.