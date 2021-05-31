Накопительная пенсия в Украине: В Минсоцполитики объяснили, что будет с налогами

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Граждане смогут самостоятельно выбирать проверенные регуляторами фонды и банки

После введения накопительной пенсии в Украине не предполагается повышение налогов, а речь идет о перераспределении единого социального взноса и налога на доходы физических лиц. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее словам, участие в системе будут брать официально работающие люди, застрахованные лица, в частности лица, которые получают различные виды помощи и денежного обеспечения от государства (лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 3 лет или ухаживающие за нетрудоспособными родственниками, родители-воспитатели детских домов семейного типа и другие).

В то же время физические лица-предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства будут принимать участие на добровольной основе.

"Есть четкая позиция премьер-министра Дениса Шмыгаля, что при введении системы налоги ни на бизнес, ни на людей не вырастут. Предполагается, что работодатели будут платить 2% взносов за счет соответствующего уменьшения ставки ЕСВ, а работники – 2% за счет уменьшения ставки НДФЛ. Фактически, предлагается часть налогов, которые уплачиваются сейчас, передать в собственность человеку", - рассказала Лазебная.

Кроме этого, она отметила, что обсуждается возможность на старте сделать взносы, когда 1% работодатель будет платить человеку за счет снижения ЕСВ, а еще 1% государство напрямую будет платить на счет человека из бюджета.

Как отмечается, человек сам будет выбирать пенсионный фонд или банк, в котором хочет хранить свои накопления. Однако речь идет о перечне банков и фондов, которые предварительно дополнительно проверят регуляторы НКЦБФР и НБУ по целому ряду критериев, и к чьей ежедневной деятельности выписаны повышенные требования.

Предполагается, что выбрать фонд или банк человек сможет через "единое окно" на базе Единого социального реестра любым удобным способом: с помощью мобильного приложения или в личном кабинете веб-портала, через ЦПАУ, web-портал "Дія" или во время личного обращения.

"Участник в ежедневном режиме сможет контролировать состояние своих пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете, в любое время перевести свои пенсионные средства в другой фонд или банк без каких-либо штрафных санкций, а в отдельных случаях – воспользоваться пенсионными накоплениями до достижения пенсионного возраста. Например, в случае критического заболевания участника или членов его семьи, наступления инвалидности. Также досрочно можно забрать средства при выезде на постоянное место жительства за границу", - пояснила глава Минсоцполитики.

Когда человек достигает пенсионного возраста, то он сможет выбрать себе вид пенсионной выплаты из нескольких видов пожизненных выплат, выплат на установленный срок. В случае смерти участника пенсионные средства получат его наследники, как и любое другое имущество.

Напомним, ранее министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала, что уже в этом июле украинцам пересчитают пенсии по двум программам.