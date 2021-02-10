Наиболее уязвимыми являются пенсионеры, – Атаманюк о повышении тарифов

Юрий Атаманюк https://antikor.com.ua

Людям, которые должны выйти на пенсию, цинично говорят – доплатите и докупите стаж, отметил экономист

Сегодня проблему с пенсионным обеспечением решают, уменьшая количество пенсионеров в стране. В частности, с 2021 года выйти на пенсию в 60 лет нельзя, если нет соответствующего стажа.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк.

Гость студии, комментируя ситуацию с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине, отметил, что наиболее уязвимой категорией являются пенсионеры, которые в связи с возрастом и состоянием здоровья не имеют возможности устроиться на дополнительную работу.

Юрий Атаманюк напомнил, что сегодня в Киеве вышли митинговать пенсионеры – люди, которые ранее работали в правоохранительных органах и Вооруженных Силах Украины. Он отметил, что многие из этих людей работали еще при Советском Союзе, в 90-х годах, благодаря их работе была преодолена организованная преступность.

"И те, которые сейчас пенсионеры, рискуя своим здоровьем, потеряв многих тех, с кем работали вместе, они поломали эту преступность. Мы помним с вами, что такой проблемы – организованной преступности уже в 2000-х годах, ее как таковой уже не было. Криминалитет знал свое место и не высовывался дальше тюремных границ. Сейчас это опять возникло. И вот эти люди – это же люди с обостренным чувством собственного достоинства. Это люди, которые знают, что такое офицерская честь и офицерский долг. Это где-то смесь протеста, и переступают через себя, что они вынуждены выйти на улицы и просить, требовать – выполните закон, дайте нам то, что нам положено по закону, пересчитайте и проиндексируйте", – сказал Юрий Атаманюк.

Эксперт продолжил: "Как решается сегодня, чтобы не было проблем с пенсионным обеспечением? Очень просто – уменьшить количество пенсионеров. Вот с этого года уже в 60 лет на пенсию выйти нельзя, если нет стажа 28 лет. И цинично говорят людям, которые должны выйти на пенсию, – доплатите, докупите стаж".

Как свидетельствуют данные Госстата, в Украине за январь 2021 года на 6% выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, а тарифы на коммунальные услуги за последний год поднялись на 18,4%.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.