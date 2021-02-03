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"Нафтогаз" заключил с 26 газсбытами договоры на поставку населению газа по государственной цене

Фото из открытых источников

Еще три поставщика продолжат работать по годовым контрактам

В Украине компания "Нафтогаз Трейдинг" заключила новые договоры с 26 газзбутами для поставок газа населению в феврале за фиксированной цене не выше 6,99 грн за кубометр. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаз України".

Отмечается, что еще 3 поставщика решили работать по подписанным ранее годовым контрактам и взяли на себя все ценовые риски. Таким образом 29 компаниям предоставят ресурс с ожидаемыми поставками более 100 млн куб. м в месяц. Это должно обеспечить почти 1,2 млн бытовых потребителей.

В то же время договор предусматривает передачу "Нафтогаз Трейдингу" EIC-кодов бытовых потребителей и их адресов. Предполагается, что это позволит сформировать прогнозируемые объемы поставок и гарантировать целевое использование газа. Цена на неподтвержденные объемы будет определяться по рыночной формуле на дату поставки. При этом рамочный договор содержит пункт о неразглашении информации для обеспечения защиты данных.

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Напомним, недавно Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила сниженные тарифы на распределение газа для 13 компаний. Решение объяснили необходимостью уменьшения социального напряжения среди населения.

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