"Нафтогаз" уверяет, что в хранилищах Украины хватит газа на отопительный сезон

Юрий Витренко Facebook/Юрий Витренко

Сейчас в хранилищах почти 19 млрд кубометров газа

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что газ, который Украина накопила в подземных хранилищах, хватит для прохождения отопительного сезона. Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сейчас в хранилищах почти 19 млрд кубометров газа. Мы понимаем, что 10-15% процентов из этих объемов принадлежат нерезидентам и могут быть вывезены в Европу, но могут быть проданы и здесь, если цены на нашем рынке будут не ниже европейских. Впрочем даже без этих объемов должно хватить газа для нормального прохождения отопительного сезона", — сказал Витренко.

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Он пояснил, что население потребляет на 0,5—1 млрд кубометров больше газа, чем Украина сейчас добывает.

То есть "Укргаздобыча" обеспечивает добычу около 12,7—12,8 млрд кубометров газа, а население потребляет примерно 13,4—13,6 млрд в зависимости от температуры воздуха.

Он отметил, что сейчас "Нафтогаз" зафиксировал цену голубого топлива на отопительный сезон для населения (7,96 грн за кубометр без транспортировки) и бюджетных организаций (13,7 грн за кубометр без НДС и транспортировки).

По словам Витренко, переход поставщиков газа для населения в балансирующую группу НАК поможет избежать перепродажи более дешевого газа для промышленности вместо бытовых потребителей.

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Напомним, ранее мы писали, что государственная компания НАК "Нафтогаз" повысила месячный тариф на газ в октябре на 4,56 гривни по сравнению с ценой в сентябре. Месячный октябрьский тариф от "Нафтогаза" в октябре будет на уровне 16,56 гривны за кубометр газа.