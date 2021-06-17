"Нафтогаз" установил месячный тариф на газ на уровне 11,94 грн/куб. об

Такая стоимость на 50% выше, чем тариф "Фиксированный" (7,96 грн/куб. м), который действует в течение года

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" обнародовала месячный тариф на газ для населения в июне 2021 года на уровне 11,94 грн/куб. м. Это на 50% выше, чем тариф "Фиксированный" (7,96 грн/куб. м), который действует в течение года. Об этом сообщает прессслужба компании .

"Подчеркиваем, подключение к тарифному плану "месячный" происходит только по желанию клиента. По умолчанию все клиенты ГК "Нафтогаз Украины" обслуживаются по годовому тарифному плану "Фиксированный", - говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что цена на газ в тарифном плане "Лунный" обусловлена ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет и по состоянию на начало июня продолжали расти.

"Цены на газ в Украине всегда коррелируются с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна интегрирована в европейский газовый рынок с 2015 года. Украина импортирует 30% от общих объемов потребления, поэтому цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских торговых площадках. В среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро/МВт-ч, что чуть больше 270 долларов за тысячу кубометров", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, ранее директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский заявлял, что кассирование возложение специальных обязанностей для предприятий теплокоммунэнерго не приведет к повышению газовых тарифов.