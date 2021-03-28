"Нафтогаз" снизил цены на газ для поставщиков тепла населению

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В марте 2021 цена газа составит 6 279,77 грн за 1 тысячу кубометров

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО). Об этом сообщается на сайте НАК.

В марте 2021 года цена газа составит 6 279,77 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 8,2% ниже, чем в феврале 2021 года (6 841,15 грн).

Таким образом, "Нафтогаз" снижает цены для поставщиков тепла второй месяц подряд после резкого повышения в конце 2020 года и в начале 2021 года.

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Ранее сообщалось, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" завершает разработку фиксированных тарифных планов на год для бытовых клиентов новые тарифы представят уже в апреле.