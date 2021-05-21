"Нафтогаз" работает над трехлетним продуктом цены на газ, - Шмыгаль

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

По его словам, это может дать еще лучшие условия

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после введения летнего тарифа на газ для населения "Нафтогаз" работает над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия. Об этом он рассказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает "Экономическая правда".

По словам главы правительства, теперь, когда в Украине полноценно заработал рынок природного газа, "цена регулируется рынком, а не коррупционными чиновниками или схемами". Следующим шагом является эффективное формирование рыночной цены.

Новости по теме: Кабмин продлил контракты с пятью членами наблюдательного совета "Нафтогаза"

"Как вы знаете, с 1 мая заработал годовой продукт, который установил цену "Нафтогаза" для населения на уровне менее 7,90 грн за куб. м. Соответственно, далее "Нафтогаз" работает над другими продуктами, как вы и предложили, например, над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия, более фиксированную и понятную цену для населения. Но также есть на выбор и продукт на 1 месяц, и люди могут выбирать для себя различные варианты", - пояснил Шмыгаль.

Новости по теме: Годовой тариф на газ: Сколько и как будут платить украинцы за голубое топливо

Напомним, в начале апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) приняла постановление, которым вводятся годовые тарифы на газ с 1 мая 2021 года.

Впоследствии газовая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ.