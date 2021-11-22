"Нафтогаз" предупредил 500 тыс. домохозяйств о росте цен на газ

Цены изменятся с 1 декабря

ГК "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" (ПОН), предупредила, что льготная цена газа на уровне 7,96 гривни за кубометр для бытовых клиентов действует лишь до 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, бытовые потребители природного газа, которых обслуживает ПОН, должны выбрать и подключиться к рыночному поставщику до 1 декабря 2021 года. Все клиенты ПОН в течение 60 дней должны изменить газовую компанию и заключить с ней договор.

"Подчеркиваем, что ГК "Нафтогаз Украины" не устанавливает цену для клиентов ПОН, она рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, разработанной в пределах порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды"", - говорится в публикации.

На сегодня ГК "Нафтогаз Украины" как ПОН обслуживает почти 500 тыс. домохозяйств в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Хмельницкой, Одесской, Луганской и Тернопольской областях.

Как сообщалось, в ноябре газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения, однако большинство из них отказались от месячных планов, оставив только годовое предложение, действующее с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.