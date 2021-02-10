"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 20%

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С 1 января 2021 года цена газа составит 7,33 грн за кубометр

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, с 1 января 2021 года цена газа составит 7 331,45 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 20,1% выше, чем в декабре 2020 года (6 103,10 грн).

Кроме того, между Кабмином, "Нафтогазом" и Ассоциацией городов Украины также был подписан меморандум, который предусматривает предоставление тепловикам отсрочки платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф.

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Напомним, в Украине упростили процедуру информирования о смене поставщика газа для бытовых клиентов, получающих субсидии или льготы. Теперь клиентам не нужно лично посещать или уведомлять управление социальной защиты населения о смене поставщика и ежемесячной цене газа. Согласно упрощенной процедуры, между поставщиками и органами соцзащиты налажен обмен данными в электронном формате.