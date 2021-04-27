"Нафтогаз" повысил цену на газ для поставщиков тепла населению

В апреле 2021 года цена газа составит 6522,86 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС и транспортировки)

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). В апреле 2021 года цена газа составит 6522,86 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 3,9% выше, чем в марте 2021 года (6279,77 грн). Об этом сообщает пресс-служба НАК .

Согласно сообщению, компания определила цену ПСО в последний раз из-за запланированного открытия рынка газа для производителей тепла.

"С 1 мая 2021 года завершается действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 19.10.2018 № 867. Компания поставляла газ производителям тепловой энергии по цене, которая исчислялась по рыночной формуле", - отметили в "Нафтогазе".

В связи с этим с 1 мая предприятия теплокоммунэнерго должны получить возможность свободно выбирать поставщика газа.

"Со стороны группы "Нафтогаз" поставлять газ крупным производителям тепла будет ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг". Контракты будут заключаться на коммерческих началах. Малые и средние потребители, в том числе ОСМД, могут закупать газ у ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", - добавили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что летом 2021 года цена природного газа будет вдвое дороже, по сравнению со стоимостью прошлого лета. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги также будут расти.