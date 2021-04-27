"Нафтогаз" получил 19 миллиардов гривен убытка за 2020 год

Виталий Белоусов/РИА Новости

В компании отметили, что убытки вызвали рекордно низкие цены на нефть и газ на мировом рынке, в частности европейском

Группа "Нафтогаз" за 2020 год получила убыток в 19 миллиардов гривен в результате низкого спроса и цен на газ. В 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли. Об этом сообщила в "Нафтогазе", передает "Экономическая правда".

Как отмечается, совокупный убыток группы составил 33,2 млрд грн против 2 млрд грн прибыли в 2019 году.

"Убытки вызвали рекордно низкие цены на нефть и газ на мировом рынке, в частности европейском. Кроме того, кризис повлиял на объемы потребления и на способность потребителей за них рассчитываться", - пояснил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Как продолжил финансовый директор Питер ван Дрил, немалого влияния на показатели 2020-го года имели долги газсбытовых компаний, которые после отмены ПСО (возложенных специальных обязанностей) задолжали "Нафтогазу" более 20 миллиардов гривен.

Так, просроченными остаются платежи за часть поставок до 31 июля 2020 года на условиях ПСО (которое отменили с 1 августа 2020 года). Это стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 23,2 млрд грн за 2020 год и повлияло на доходность и движение денежных средств от операционной деятельности. Кроме того, 11 миллиардов гривен "Нафтогазу" задолжали тепловые компании.

В коммерческом сегменте компания получила 15,7 млрд грн убытков, тогда как от разведки и добычи – 28 млрд грн прибыли (на 36% меньше за 2019 год). От "Укрнафты" группа получила 9,6 млрд грн прибыли – для сравнения, в 2019 году убыток составил 1,3 млрд грн.

Нормализованный прибыль компании за 2020 год, за исключением резервов сомнительных долгов и других чрезвычайных затрат, составил 3,2 млрд грн. В четвертом квартале 2020 года убыток составил 2 млрд грн по сравнению с убытком 10,3 млрд грн за соответствующий период в 2019 году.

Отмечается, что группа вошла в период улучшения доходности и ожидает получить прибыль в первом квартале 2021 года.

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Напомним, ранее газовая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. С 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года будет действовать тариф на уровне 7,96 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения.