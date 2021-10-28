Нафтогаз получил 1,7 миллиарда убытка за пол года

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Нафтогаз увеличил доход от реализации в полтора раза до 106,2 млрд грн

НАК "Нафтогаз" получил по результатам первой половины года убыток в 1,7 млрд грн. Об этом известно из финансовой отчетности Компании за пол года.

Так, за год Нафтогаз увеличил доход от реализации в полтора раза до 106,2 млрд грн. в то же время расходы превысили доходы компании и составили 104,13 млрд грн (против 91,9 млрд грн в прошлом году).

EBITDA компании (операционная прибыль до отчисления налогов, процентов и амортизации-ЭП) за этот промежуток времени составила 12,9 млрд грн против 1,75 млрд грн в прошлом году

Таким образом чистый убыток компании составляет 1,65 млрд грн против 11,54 млрд грн в прошлом году за пол года.

В то же время НАК отчитался и по результатам второго квартала. Тогда компания заработала 8,5 млрд грн против 14,7 млрд грн убытка в прошлом году за II квартал.

Доход компании от реализации составил 36,1 млрд грн за эти три месяца, а расходы – 27,2 млрд грн.

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