"Нафтогаз" обнародовал годовой тариф на газ

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Компания предлагает тариф на уровне 7,96 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения

Газовая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Согласно сообщению, с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года будет действовать тариф на уровне 7,96 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения.

Как отмечается, 1 мая клиентов автоматически переводят на новый годовой тарифный план "Фиксированный". Он доступен для получателей льгот и субсидий.

Сообщается, что "Нафтогаз Украины" является поставщиком "последней надежды" (ППН), то есть обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика.

Цена на газ для клиентов ППН в мае составит 9,57 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки). В дальнейшем такие клиенты должны выбрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодные цены.

Напомним, вчера, 25 апреля, поставщики начали публиковать свои годовые тарифы на газ. Их цены колебались от 7,99 до 13,5 грн/куб. м с НДС.