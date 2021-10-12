"Нафтогаз" назвал тариф для школ и больниц: Сколько надо заплатить

С учетом транспортировки газа и НДС тариф для бюджетных учреждений составит 16,8 грн/куб.м

НАК "Нафтогаз Украины" назвал цену на газ для бюджетных и религиозных учреждений. Медицинским заведениям и образовательным учреждениям предлагают покупать газ по тарифу 13,7 гривен за кубометр без НДС и транспортировки. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" .

Согласно сообщению, с учетом транспортировки газа и НДС тариф для бюджетных учреждений составит 16,8 гривен за кубометр - более чем вдвое ниже текущей месячной спотовой цены газа.

Кроме того, "Нафтогаз" предлагает контракт на 15 месяцев, то есть до конца 2022 года.

"Компания не рассчитывает на получение прибыли в рамках этого предложения. Но для нас крайне важно, чтобы отопительный сезон начался вовремя и школы, больницы и другие бюджетные учреждения, общины точно были с теплом", - добавили в НАК.

Новости по теме: В Офисе президента заявили, что газа вполне достаточно для отопительного сезона

Ранее сообщалось, что во Львовской области большинство бюджетных учреждений, которые используют газ для отопления и горячей воды, до сих пор не заключили договоров на поставку природного газа и поэтому останутся без тепла. Во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС эту проблему признали чрезвычайной ситуацией техногенного характера регионального уровня.