"Нафтогаз" назвал цену на газ для населения на март

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Кубометр газа будет стоить 6,86 грн

Компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ в марте на уровне 6,86 грн за кубический метр с НДС и без стоимости распределения. Об этом сообщила пресс-служба компании в Фейсбук.

В то же время для клиентов, которые в прошлом году оформили тарифный план "годовой", стоимость газа не изменится. Для таких потребителей кубометр газа будет стоить 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн в соответствии с условиями договоров.

Отмечается, что "Нафтогаз Украины" как поставщик "последней надежды" также обеспечивает голубым топливом бытовых потребителей, которые внезапно остались без поставщика в период перехода к новому. Эти клиенты в следующем месяце будут платить 6,99 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения.

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Напомним, недавно Кабинет министров Украины на два месяца ограничил цену на газ для религиозных организаций до 6,99 гривни за кубометр. Предельная цена на голубое топливо будет действовать не дольше, чем до 31 марта.