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"Нафтогаз" назвал цену газа для бытовых клиентов на март

Фото из открытых источников

По сравнению с январем и февралем цена осталась такой же

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала цену на природный газ для бытовых клиентов на март 2021 года. Соответствующая информация размещена на сайте компании

Как отмечается, в этом месяце цена установлена на уровне 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Цена не изменилась по сравнению с январем и февралем.

Следует заметить, что такая цена газа для населения от немного ниже, чем предельный тариф, установленный Правительством для всех поставщиков газа-6,99 грн / кубометр.

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Напомним, раниге НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). 

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