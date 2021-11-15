home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Экономика Читати новину українською

"Нафтогаз" будет участвовать в сертификации "Северного потока-2", - Витренко

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Украины Юрий Витренко

 Facebook/Юрий Витренко

Одобрение запроса на участие в процедуре сертификации поможет узнать позицию и аргументы Nord Stream 2 AG для большей прозрачности процесса запуска газопровода

Немецкий регулятор BNetzA одобрил участие "Нафтогаза" в процедуре сертификации "Северного потока-2". Компания предоставит свою позицию уже в ближайшее время. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

По его словам, одобрение запроса на участие в процедуре сертификации поможет узнать позицию и аргументы Nord Stream 2 AG для большей прозрачности процесса запуска газопровода.

"Сегодня немецкий регулятор одобрил запрос "Нафтогаза" в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG. Компания приветствует это решение, ведь теперь регулятор должен учитывать нашу позицию и аргументы. Это также позволит узнать о позиции и аргументах Nord Stream 2 AG, что будет означать большую прозрачность процесса", - подчеркнул Витренко. 

В то же время компания планирует выступить против сертификации "Северного потока-2", поскольку пока он не соответствует законодательству Европы.

"Мы готовы предоставить свою позицию уже в ближайшее время. Она основывается на том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому законодательству", - отметил глава "Нафтогаза".

Новости по теме: В Германии выступили против участия Украины в сертификации "Северного потока-2"

Напомним, ранее мы писали, что процесс сертификации немецким регулятором газопровода "Северный поток-2" может длиться до 8 мая 2022 года. Именно к этому времени Германия и Еврокомиссия вправе рассматривать соответствующий вопрос согласно правовым нормам.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект