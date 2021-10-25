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"Нафтогаз" будет поставлять природный газ больницам по фиксированной цене

Фото из открытых источников

Теперь компания должна принять меры по заключению договоров

Кабинет Министров предварительно согласовал решение НАК "Нафтогаз Украины" о поставках природного газа больницам. Об этом говорилось в соответствующем распоряжении правительства.

Как отмечается, теперь газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" может поставлять природный газ учреждениям здравоохранения государственной собственности и учреждениям здравоохранения коммунальной собственности по примерным договором поставки природного газа бюджетным учреждениям и организациям. Так, условия такого договора утверждены решением компании от 12 октября 2021 №208.

"Правлению НАК "Нафтогаз Украины" принять меры по заключению договоров", - говорится в документе.

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Напомним, что ранее НАК "Нафтогаз Украины" назвал цену на газ для бюджетных и религиозных учреждений. Медицинским заведениям и образовательным учреждениям предлагали покупать газ по тарифу 13,7 гривен за кубометр без НДС и транспортировки.

Кроме того, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко призвал ужесточить требования предоставления финансовых гарантий к поставщикам природного газа на фоне массового отказа многих компаний от выполнения своих контрактов с бюджетными организациями.

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