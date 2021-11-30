"Нафтогаз" будет обеспечивать газом поставщиков для населения на отопительный сезон

Виталий Белоусов/РИА Новости

Такое решение будет действовать до 30 апреля 2022 года

Кабинет министров Украины внес изменения в карантинное постановление от 9 декабря 2020 года № 1236, по которому "Нафтогаз" будет обязан продавать газ компаниям-поставщикам для населения до конца отопительного сезона. Об этом говорилось в постановлении правительства от 29 ноября 2021 года № 1237.

Как отмечается, документом поручается НАК "Нафтогаз Украины" и ГК "Нафтогаз Трейдинг" в период до 30 апреля 2022 года (включительно) осуществлять продажу природного газа для нужд бытовых потребителей при условии участия покупателя в балансирующей группе, образованной в соответствии с распоряжением Кабмина Украины от 29 сентября 2021 г. № 1187.

Напомним, что ранее газоснабжающие компании Украины начали публиковать месячные тарифы на газ для населения в декабре. Так, месячные цены достигают 40 гривен за кубометр.

При этом, большинство поставщиков отказались от месячных планов, оставив только летнее предложение, которое действует до 30 апреля 2022 года.

В частности, базовые годовые фиксированные цены по-прежнему будут колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 грн за кубометр. Несколько компаний предлагали годовой тариф ниже 8 грн, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн за кубометр.