Нацкомиссия по тарифам увеличила предельные максимальные цены на энергорынке

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Там считают, что рынок должен получать правильные ценовые сигналы

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг, увеличила максимальные предельные цены на оптовом рынке электрической энергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Такое решение приняли на заседании 16 июня, передает "Интерфакс-Украина".

"Для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00) максимальная предельная цена составит 1 243,71 грн/МВт-ч, для часов максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00) - 2 655,99 грн/МВт-ч", - говорится в сообщении.

"Мы идем по пути либерализации, чтобы рынок получал правильные ценовые сигналы", - заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

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Ранее в Минэнергетики заявляли, что тариф на электроэнергию для населения должен быть увеличен в два раза и отличаться в зависимости от региона Украины.