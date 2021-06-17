Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 7,5%

Национальный банк Украины Радио Свобода

Регулятор начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщается на сайте учреждения.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко на пресс-брифинге относительно решений правления НБУ по монетарной политике, регулятор начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции.

Отмечается, что инфляция в мае ускорилась выше прогноза НБУ прежде всего из-за подорожания отдельных высоковолатильных компонентов потребительского набора под влиянием преимущественно краткосрочных факторов.

НБУ ожидает замедления инфляции осенью из-за постепенного исчерпания эффекта низкой базы сравнения, лучшие урожаи и стабилизирующее влияние монетарной политики.

Также в Нацбанке сообщили, что в дальнейшем готовы повышать учетную ставку, если появится угроза для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году.

Напомним, ранее мы писали, что банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки минимум до 7%. Эксперт считает, что НБУ может продолжить цикл повышения ставок для того, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон (5% + -1 п. п.).