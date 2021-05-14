Нацбанк вводит в обращение золотую "1 гривну". Фото

Памятная монета "1 гривня" НБУ

Приобрести памятную монету можно будет уже 17 мая

Национальный банк Украины 17 мая 2021 года вводит в обращение золотую памятную монету "1 гривна". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Она воспроизводит дизайн обиходной монеты “Владимир Великий” номиналом 1 гривна образца 2004 года, которая посвящена выдающемуся государственному и политическому деятелю, создателю средневекового европейского государства Руси–Украины – князю Киевскому Владимиру Великому", - говорится в сообщении.

Как отмечается, она изготовлена из золота 999,9 пробы, категория качества чеканки – “анциркулейтед”, масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, диаметр – 25,0 мм гурт монеты – гладкий.

"На аверсе памятной монеты “1 Гривна” размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, под которым надписи: Украина/Националный банк; номинал 1 (по центру), обозначение металла, его пробы, масса монеты в чистоте Au 999,9/15,55 (слева от номинала), председатель и подпись. Сек. Стельмаха, который возглавлял Национальный банк Украины в 2010 году (справа от номинала), гривна (под номиналом полукругом); внизу на фоне стилизованного орнамента в виде подковы – год чеканки 2010", - отметили в НБУ.

При этом добавляется, что на обратной стороне традиционно изображен князь Владимира Великого, держащего в правой руке крест, а в левой – макет Десятинной церкви.

Стало известно, что НБУ планирует реализовывать памятную монету с помощью электронных аукционов. В частности, первый из них состоится в день ее введения в обращение – 17 мая 2021 года.

"На торги будет предложено 50 шт. памятных монет "1 гривна" (50 лотов – по одной монете в футляре в каждом лоте)", - пояснили в банке.

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Напомним, с 10 февраля Национальный банк Украины ввел в обращение памятные монеты "200 лет Николаевской астрономической обсерватории" и "250 лет Астрономической обсерватории Львовского университета".