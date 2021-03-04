Нацбанк впервые за два года повысил учетную ставку

Учетная ставка повышена с 6% до 6,5% годовых

Национальный банк Украины с 5 марта 2021 года повысит учетную ставку с 6% до 6,5% годовых. В частности, ставка повышена впервые с апреля 2019 года, когда НБУ начал цикл снижения ставки и опустил ее с 18% до 17,5% годовых, сообщил и. о. председателя банка Юрий Гелетий на брифинге, который транслировался на Youtube-канале учреждения .

"В январе рост потребительских цен достиг 6,1% в годовом измерении. По предварительным оценкам НБУ инфляция продолжила ускорение и в феврале. Потребительская инфляция, рассчитанная по данным онлайн-мониторинга, превысила прогноз НБУ, а инфляционные ожидания остались повышенными", - отметил он.

Справка:

Учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Косвенно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Ранее сообщалось, что первые семь украинских банков подписали с Фондом развития предпринимательства соглашения о компенсации из госбюджета части кредитной ставки до уровня 7% годовых.