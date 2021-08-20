Нацбанк установил гривню на уровне 26,65 за доллар

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Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем

Официальный курс гривни к доллару на 20 августа установлено на уровне 26,65 гривни за доллар. Об этом свидетельствуют данные, приведенные на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару на 20 августа 2021 года установлен на уровне 26,6504 грн за доллар против 26,6455 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 31,169 грн за евро против 31,2379 грн за евро накануне.

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Как сообщалось ранее, НБУ назвал причины роста цен в Украине до трехлетнего максимума. Отмечается, что потребительская инфляция соответствовала траектории прогноза, но по отдельным компонентам динамика несколько отличалась.