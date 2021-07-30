Нацбанк спрогнозировал падение экономики Украины из-за нового штамма коронавируса

Потери могут уменьшиться до 0,4% от всего карантина "красных зон"

Национальный банк Украины bank.gov.ua

Национальный банк Украины посчитал вероятные экономические потери в случае введения локдауна на территории государства из-за стремительного распространения штамма коронавируса"Дэльта". По его подсчетам годовой ВВП страны может сократиться на 0,6%, если ограничения продлятся месяц. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

В то же время, согласно прогнозу, в случае применения только карантина "красных зон" потери сократятся до 0.4% ВВП за каждый месяц дополнительных ограничений.

При этом, распространение штамма "Дельта" в НБУ называют ключевым риском для макропрогноза из-за потенциального усиления карантина в Украине и мире. Также - из-за более длительного и существенного, чем предполагалось, инфляционного всплеска в мире.

Как говорится в отчете: "Распространение новых мутаций коронавируса, в частности варианта “Дельта”, грозит очередной волной заболеваемости и усилением ограничительных мер в последующие месяцы. Это замедлит восстановление украинской экономики и увеличит потребность в фискальных и монетарных стимулах. В то же время усиленный карантин не окажет значительного сдерживающего влияния на инфляцию прежде всего из-за сохранения устойчивого потребительского спроса".

Напомним, что еще в мае Кабмин заявлял о начале восстановления экономики Украины после коронакризиса. За первые четыре месяца 2021 года заметный рост показала промышленность и розничная торговля.