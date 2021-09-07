home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Экономика Читати новину українською

Нацбанк продолжает снижать курс доллара

Фото из открытых источников

Официальный курс гривни к доллару на уровне 26,81 грн за доллар

Официальный курс гривни к доллару на 7 сентября установлен на уровне 26,81 грн за доллар. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечается, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Известно, что, по состоянию на 6 сентября, курс доллара составил 26,9298 грн.

Итак, курс на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Также курс гривни к евро на сегодняшний день составляет 31,8063 грн за евро.

Новости по теме: Гривня просела к доллару: Курсы валют от НБУ

Напомним, что по состоянию на 6 сентября официальный курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,92 гривен за доллар. Как отмечается, курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс евро был установлен на уровне 31,97 грн. Он снизился на 4 коп.

При этом курс российского рубля составил 0,37 грн.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Украину пришли первые заморозки: В ближайшие дни ожидается до -3 градусов Первый снег может выпасть уже в октябре: Прогноз метеорологов на осень Грозы и похолодание Прогноз погоды в Украине на первый день осени День знаний под дождем: В Украине объявлено штормовое предупреждение на 1 сентября

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект