Нацбанк продолжает снижать курс доллара

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Официальный курс гривни к доллару на уровне 26,81 грн за доллар

Официальный курс гривни к доллару на 7 сентября установлен на уровне 26,81 грн за доллар. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечается, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Известно, что, по состоянию на 6 сентября, курс доллара составил 26,9298 грн.

Итак, курс на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Также курс гривни к евро на сегодняшний день составляет 31,8063 грн за евро.

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Напомним, что по состоянию на 6 сентября официальный курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,92 гривен за доллар. Как отмечается, курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс евро был установлен на уровне 31,97 грн. Он снизился на 4 коп.

При этом курс российского рубля составил 0,37 грн.