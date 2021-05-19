Нацбанк продлил антикризисные меры до конца года

Национальный банк Украины Радио Свобода

Такие действия продержатся до 31 декабря 2021 года

Национальный банк продлил на 7 месяцев действие антикризисных мер в части особенностей применения мер воздействия к банкам и ответственных лиц банковских групп. Об этом сообщает прессслужба НБУ.

Такое решение обусловлено продлением действия карантина и ограничительных мер. Национальный банк не будет применять до 31 декабря 2021 года до банков и банковских групп мер воздействия за нарушение установленных требований по достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска, ограничение операций между банком и связанным с инвестором по субординированному долгу лицами.

Решение будет действовать только в случае, если нарушения возникли из-за негативного влияния карантина и ограничительных мер на показатели деятельности банка или его должников и если банки, учитывая рекомендации Национального банка, не осуществляли распределение прибылей за 2019 и 2020 годы путем выплаты дивидендов и придерживаются установленных ограничений в их деятельности.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины №40 от 18 мая 2021 года "О внесении изменений в постановления правления Национального банка Украины от 4 июня 2020 года №73" и вступают в силу с 20 мая 2021 года.

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Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины с 5 марта 2021 года повысит учетную ставку с 6% до 6,5% годовых. Отдельно, ставка повышена впервые с апреля 2019 года когда НБУ начал цикл снижения ставки и опустил ее с 18% до 17,5% годовых.