Нацбанк планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны

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Изменения необходимы для того, чтобы сделать деньги более удобными для слабовидящих и пожилых людей

Национальный банк Украины работает над изменением дизайна монет номиналом 1 и 2 гривны, чтобы они стали более удобными в использовании. Об этом во время пресс-брифинга по старту Всеукраинской информационной кампании по безопасности наличных расчетов сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

"Пока мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Однако мы услышали нарекания украинцев на качество монет 1 и 2 гривны и сейчас работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для людей с недостатками зрения и преклонного возраста", - отметил он.