Нацбанк планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны
Изменения необходимы для того, чтобы сделать деньги более удобными для слабовидящих и пожилых людей
Национальный банк Украины работает над изменением дизайна монет номиналом 1 и 2 гривны, чтобы они стали более удобными в использовании. Об этом во время пресс-брифинга по старту Всеукраинской информационной кампании по безопасности наличных расчетов сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
"Пока мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Однако мы услышали нарекания украинцев на качество монет 1 и 2 гривны и сейчас работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для людей с недостатками зрения и преклонного возраста", - отметил он.
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Напомним, ранее Национальный банк Украины ввел в обращение новую золотую памятную монету " 1 гривна". Она изготовлена из золота 999,9 пробы.
Как сообщалось ранее, Национальный банк обнародовал статистику наличного обращения и назвал, сколько же купюр и монет в среднем приходится на каждого украинца. По состоянию на 1 апреля этого года в обращении в Украине находилось 553,8 млрд грн.