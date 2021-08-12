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Гривня просела к доллару: Курсы валют от НБУ

Фото из открытых источников

Гривня ослабла на 5 копеек

Национальный банк Украины на четверг, 12 августа, ослабил официальный курс гривни на 5 копеек - до 26,8042 грн за доллар. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что курс гривни к доллару США на 12 августа 2021 года установлен на уровне 26,8042 грн за доллар против 26,7557 грн за доллар в среду.

В частности, курс гривни к евро установлен на уровне 31,4105 грн за евро против 31,3617 грн за евро накануне.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,361 грн.

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Напомним, ранее мы писали, что НБУ ожидает пиковых значений инфляции в III квартале текущего года из-за низкой базы сравнения прошлого года. В дальнейшем цены будут расти более умеренными темпами.

 

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