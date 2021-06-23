Наблюдательный совет "Нафтогаза" может в четверг рассмотреть отстранение Витренко

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24 июня наблюдательный совет соберется на внеочередное заседание

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" на внеочередном заседании 24 июня может рассмотреть вопрос отстранения председателя правления компании Юрия Витренко. О проведении внеочередного заседания наблюдательного совета сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу компании. Там добавили, что повестка дня заседания неизвестна.

О том, что на внеочередном заседании наблюдательного совета "Нафтогаз" будет рассматриваться вопрос отстранения председателя правления Юрия Витренко, на прошлой неделе сообщила председатель совета Клэр Споттисвуд.

"Сейчас я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. С целью обеспечения соблюдения самых высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины", - говорится в заявлении Споттисвуд.

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Ранее сообщалось, что глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение председателя правления Юрия Витренко из-за предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)