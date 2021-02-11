На украинских заправках выросли цены на топливо: Где придется заплатить больше

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В некоторых сетях стоимость бензина повысили на 30 копеек

В Украине сегодня, 11 февраля, розничные операторы повысили цены на бензин и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы А-95, передает Епкогг.

Отмечается, что на заправках "БРСМ-Нафта" стоимость дизельного топлива выросла на 10-20 коп./ л и теперь оно стоит 22,99 – 23,19 грн / л. В среднем по сети топливо подорожало на 9 коп./л, до 23,34 грн/л, а цена бензина у этого оператора осталась на прежнем уровне.

В то же время Glusco повысила цены на бензины и дизельное топливо на 20 коп./ л. Таким образом в этой сети бензин А-92 и ДТ стоят 27,35 грн/л, А-95 – 28,35 грн/л. А вот "двойка" на станциях KLO подорожала на 10 коп./л – до 26,99 грн/л.

В компании Marshal бензины подорожали на 30 коп./ л, а дизтопливо – на 50 коп./ л. В то же время сети Motto, Prime, "Катрал", BVS, SUN OIL и другие подняли цены на топливо в пределах 10-25 коп./ л.

Что касается сжиженного газа, то его средняя цена в сетях АЗС повысилась на 20 коп./л, до 14,68 грн/л. А на заправках ОККО и WOG газ подорожал на 30 и 61 коп./л, до 15,29 и 15,48 грн/л соответственно. На 20 коп./ л цена сжиженного газа выросла и в сети "БРСМ-Нафта".

При этом в сетях AMIC и Shell газ теперь дороже на 11 и 18 коп./л и стоит 14,15 и 14,66 грн/л соответственно. На станциях KLO и "Авантаж 7" цена выросла на 20 коп./ л.

Компании Glusco, "Автотранс", "Овис", BVS, Chipo, "Prime", "Автопорт", Marshal, Motto и другие повысили стоимость автогаза на 10-30 коп./ л.

Напомним, недавно в Украине зафиксировали рост цен на бензин вслед за подорожанием нефти на мировых рынках. Сообщалось, что за полгода нефть выросла в цене на 44%.