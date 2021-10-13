На украинских АЗС резко подорожали бензин и дизтопливо

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Автогаз подорожал на 2 копейки

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 13 октября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,01 гривен за литр (+0,74 гривен), на бензин А-95 - 30,89 гривен за литр (+0,78 гривен), на дизельное топливо - 29,68 гривен за литр (+0,79 гривен), на автогаз - 18,32 гривны за литр (+0,02 гривен).

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Ранее сообщалось, что Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензин на 33 копейки - до 26,50 грн за литр.