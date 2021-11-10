Сегодня 97% жилых домов Украины обеспечены теплоснабжением, - Шмыгаль

Денис Шмыгаль во время круглого стола по обсуждению национальной экономической стратегии-2030 Кабинет министров

Более чем на 99% жилой фонд подключен к теплоснабжению уже в 22-х областях, утверждает чиновник

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что жилищный фонд обеспечен теплоснабжением почти на 100%. Об этом он написал в своем Telegram.

"В ноябре тарифы на газ, тепло, горячую воду, электроэнергию не растут и так же они не будут расти до конца отопительного сезона. Стабильные тарифы-это обязательства правительства и местной власти перед людьми, и мы его выполняем.

На сегодня 97% жилых домов обеспечены теплоснабжением. На 96% подключены детские сады и медицинские учреждения. На 95% подключены к теплу школы. Более чем на 99% жилой фонд подключен к теплоснабжению уже в 22-х областях", - отчитался премьер.

По словам Шмыгаля, есть лишь две области, где процент подключенных объектов существенно меньше, а именно Одесская и Херсонщина, поскольку в этих регионах довольно долго было тепло, а потому местные руководители не включали батареи.

"Сейчас у них задача до конца недели запустить весь процесс", - подытожил премьер.

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Ранее сообщалось, что исполнительный комитет Черкасского городского совета 28 сентября на заседании решил повысить цены на теплоснабжение в среднем на 200 гривен для бытовых потребителей.