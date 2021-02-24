В Киевской области перевозчики хотят увеличить стоимость проезда на 368 маршрутах

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Некоторые из перевозчиков уже обосновали повышение цен

В Киевской области перевозчики планируют поднять стоимость разовой поездки на 368 маршрутах. Об этом сообщила профильный заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Татьяна Щербак, передает Центр транспортных стратегий.

"Всего в нашем регионе работает 71 перевозчик. Из этого количества 39 перевозчиков уже подали в управление пассажирских перевозок экономическое обоснование на пересмотр стоимости проезда на 368 маршрутах. Наши специалисты сейчас изучают все расчеты", - отметила она.

При этом чиновница добавила, что некоторые перевозчики самовольно подняли стоимость разовой поездки на маршрутах.

"Мы уже готовим обращение в Антимонопольный комитет о наличии антиконкурентных согласованных действий, а также в Министерство инфраструктуры относительно разъяснения возможности обоснования тарифа, согласно экономическим показателям и методике расчета тарифов на услуги пассажирского автомобильного транспорта. Кроме этого, планируем провести рабочее совещание с перевозчиками, которые самовольно подняли цены на проезд, чтобы урегулировать тарифы на перевозки ", - пояснила она.

При этом чиновник отметила, что всего на Киевской области действует 513 междугородних и межрайонных маршрутов, которые соединяют населенные пункты и столицу между собой.

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Ранее сообщалось, что на Киевщине выросла стоимость разовой поездки в пригородных маршрутках. В частности, цена повысилась до 18 грн в направлении городов Вышгород и Вишневое.