На государственных ТЭС закончился уголь: Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси

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Импорт начнется с 1 ноября

С 1 ноября Украина возобновит импорт электрической энергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги аукциона "Укрэнерго" на право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания "Энергоатом".

"Укрэнерго" на право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания "Энергоатом".

НАЭК "Энергоатом" выкупил сечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВТ. Еще 15 МВт приобрело ООО "Электро комьюнити".

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Напомним, что ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продолжила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 ноября.

В частности в период с 26 мая по 23 сентября в комиссию не поступали обращения о необходимости возобновить импорт электроэнергии.

Кроме этого, с 1 октября вступило в силу решение Кабинета Министров о снижении тарифа на электроэнергию для населения, потребляющего до 250 кВт⋅ч. в месяц, до 1,44 грн за киловатт. До конца отопительного сезона тарифы будут неизменными.