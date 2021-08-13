На борьбу с COVID-19 с начала года потратили 29 млрд грн, - Минфин

На борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн

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Министерство финансов обнародовало данные о потраченных средствах во время борьбы с COVID-19 в течение января-июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По оперативным данным, за 7 месяцев 2021 года осуществлено расходов на борьбу с COVID-19 в размере 29 млрд гривен", - сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Как отмечается, средства потрачены на следующие цели: на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19 (11,7 млрд грн); на закупку вакцин от COVID-19 (9,2 млрд грн); на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19, кроме вакцин (2,3 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн средств местных бюджетов).

Минфин

На выплаты заведениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 было направлено 15,5 млн грн, на обеспечение больниц кислородом – 0,6 млрд грн, на мероприятия на социальную поддержку населения в условиях карантина – 2,9 млрд грн, на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности (больничные) – 0,8 млрд грн, на выплату помощи по безработице – 1,1 млрд грн, на осуществление мер по борьбе с COVID-19 в учреждениях образования – 18,3 млн грн, на доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения – 0,75 млрд грн. В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн.

Напомним, ранее Кабинет министров предлагал направить в специальный фонд госбюджета 1,4 млрд гривен налогов от растаможки "евроблях" на борьбу с COVID-19, а также проведение вакцинации.