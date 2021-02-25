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МВФ ждет от Украины предложений по нерешенным вопросам

Фото из открытых источников

Обсуждение результатов выполнения действующей программы в МВФ назвали продуктивными

Международный валютный фонд ожидает больше деталей и конкретных предложений по вопросам, которые остались нерешенными после работы миссии с украинской властью. Об этом сообщил директор прессофиса МВФ Джерри Райс во время брифинга, передает "Укринформ".

Отмечается, что во время последнего пересмотра программы МВФ для Украины отмечалось на укреплении управления деятельности Нацбанка, контроле банковской деятельности, реорганизации банков, бюджетном дефиците, фискальных рисках и укреплении судебной добропорядочности. В то же время представитель МВФ назвал продуктивными обсуждение результатов выполнения действующей программы Stand-by.

При этом Райс рассказал, что пока отсутствует информация о дальнейших сроках по продлению пересмотра МВФ по Украине. "Мы с нетерпением ждем взаимодействия с властью и продолжение наших обсуждений", - высказался директор пресофісу.

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Напомним, недавно миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине. Стороны обсудили прогресс во внедрении реформ, но не договорились о пересмотре программы stand by.

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