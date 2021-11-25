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МВФ второй раз за осень ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2021 год

Фото из открытых источников

В октябре этот показатель снизили с 4 до 3,5%

Международный валютный фонд ухудшил на 0,3% оценку роста экономики Украины в 2021 году до 3,2%. В октябре этот показатель снизили с 4 до 3,5%. Об этом говорится в пресрелизе МВФ.

По данным фонда, восстановление экономики, которое началось во второй половине 2020 года, остановилось в 2021 году.

МВФ оставил без изменений ожидания роста ВВП Украины в 2022 году (на уровне 3,6%) и в 2023 году — 3,4%.

Также прогноз предполагает поступление прямых иностранных инвестиций на уровне 3,3% ВВП текущего года, 2,4% ВВП — в следующем и 2,5% — в 2023 году.

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Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года.

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