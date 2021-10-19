Согласно сообщению, Кабинет министров Украины и команда МВФ достигли на рабочем уровне договоренности, что позволяет начать первый пересмотр общей программы Stand-by, по результатам которого Украина получит выплату в размере около 700 млн долларов.

"Сотрудничество Украины с МВФ - это один из маркеров для международного сообщества, что наше государство движется в правильном направлении. Сегодняшняя оценка Фонда демонстрирует, что Украина активно внедряет реформы для развития современного государства с развитой рыночной экономикой. Недавно согласованы новые проекты со Всемирным банком, выделение второго транша макрофину от ЕС и теперь положительные договоренности с МВФ", - прокомментировал сотрудничество премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ожидается, что Совет МВФ утвердит договоренность и продлит срок действия программы до конца июня 2022 года.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что во время переговоров с миссией Международного валютного фонда возник вопрос фискальных рисков из-за высокой цене на газ. Так, МВФ интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году, а также на компаниях, которые находятся в государственной собственности.