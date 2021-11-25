МВФ назвал условие для введения накопительной пенсии в Украине

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Для этого нужно обеспечить сохранение первого уровня солидарной системы

Украина для введения обязательной накопительной пенсии должна обеспечить сохранение первого уровня солидарной системы. Кроме того, второй уровень вряд ли приведет к росту пенсий. Об этом говорится в обзоре МВФ, подготовленном к первому просмотру программы Stand-By.

Как отмечается в документе, официальные органы рассматривают возможность введения второго накопительного уровня пенсионной системы.

"В то время как средние пенсии в Украине низкие, второй накопительный уровень вряд ли улучшит их адекватность, особенно если вклады будут инвестироваться в государственные облигации", - говорится в обзоре.

При этом в МВФ считают, что Украина должна выполнить необходимые условия для введения накопительной пенсии.

"Что наиболее важно, накопительный второй уровень следует вводить только при наличии соответствующих предварительных условий; он может финансироваться за счет новых ресурсов, но в любом случае не должен призведити к сокращению ресурсов, выделяемых на первый уровень (солидарной системы, - ред.)", - говорится в документе.

Кроме того, в обновленном Меморандуме с МВФ украинские власти фактически согласны с этой позицией фонда.

"Мы продолжим наше сотрудничество с партнерами по программам развития для внедрения тщательно отрегулированных обязательных накопительных пенсионных схемпісля того, как будут созданы необходимые предпосылки. Мы также определим соответствующие источники финансирования для второго уровня и обеспечим, чтобы ресурсы, перераспределенные с первого на второй уровень, были замещены другими источниками поступлений", - говорится в Меморандуме.

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